رئيس الوزراء: تعاملنا مع أزمة كورونا بتوازن بين الحفاظ على صحة المواطن وعجلة الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء الشعب المصرى بحلول شهر رمضان المعظّم، مٌتمنياً من الله أن يحل الشهر الكريم بكل الخير على بلدنا الحبيب مصر والعالم أجمع.
وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة أيضاً للقوات المسلحة المصرية، وللشعب المصري بجميع أطيافه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء التي ساهمت في عودة التراب المصرى وسيناء
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا منذ البداية بتوازن بين الحفاظ على صحة المواطن المصرى وبين استمرار عجلة الإنتاج
وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.
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