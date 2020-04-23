شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا لـ"شكرى": نشكر مصر على تقديم إمدادات طبية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية "سامح شكري" اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الخميس، حيث تناول الجانبان آخر مستجدات انتشار فيروس "كورونا" والجهود الوطنية التي تُبذل على مستوى البلدّين للتصدي للجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد، وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ بأن الوزير "بومبيو" أعرب، من جانبه، عن شكره للمبادرة المصرية لتقديم إمدادات طبية للولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد والتي تبرهن على علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.

وأضاف حافظ أن وزيري الخارجية "شكري" و"بومبيو" استعرضا خلال الاتصال الهاتفي عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك ومن بينها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.

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كانت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد أعلنت عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتى ذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن، وكذلك اهتمامك الدولة المصرية بدعم الدول الصديقة فى مواجهة جائحة كورونا.