شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد، ووجه بتخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد، وتجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد

فور انتهاء مرحلة الغلق.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور مختار جمعة وجه بتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، وتعديل لائحة مجالس الإدارات لتشمل متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.

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وأضاف البيان أن قرارات الوزير جاءت خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس بقيادات وزارة الأوقاف لمناقشة خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد وجه بالآتى :"تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد، وتجهيز 300 ألف متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد، و تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى.

كما تم تكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى ، وتكليف رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة ، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل مجلس الإدارة .

وتم تشكيل لجنة برئاسة الشيخ / صبري ياسين رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من: المهندس / سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية، الشيخ / جابر طايع – رئيس القطاع الديني، اللواء / عمرو شكري – رئيس قطاع مكتب الوزير ، المهندس / مجدي أبو عيد – رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، و المهندس / إبراهيم القصاص – رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، لمتابعة هذه التكليفات ، على أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بأعمال اللجنة على معالي وزير الأوقاف.