شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار علمى لحكومة بريطانيا: فيروس كورونا المستجد قد يبقى بشكل دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد العلماء البارزين الذى يقدم المشورة للحكومة البريطانية حول التعامل مع كوفيد 19 إن فيروس كورونا المستجد قد يكون فى المرحلة التى ينتشر فيها بين البشر بشكل دائم.

وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، قال د. جيريمى فارار، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة، إنه يعتقد أنه هذه عدوى بشرية متوطنة الآن ستسمر فى الانتشار بين البشر لسنوات عديدة كثيرة ما لم يكن بشكل دائم.

وفى تصريحاته خلال مؤتمر صحفى عقدته جمعية الأبحاث البريطانية ويلكوم تراست، الذى يتولى إدارتها، قال فارار الخبير فى الأمراض المعدية، إنه من المرجح أن هذا سيستمر مع العرق البشرى فى المستقبل.

Advertisements

ويتسابق العلماء الآن للتوصل إلى علاج محدد لكوفيد 19 ولقاح لمنع الإصابة به. ويقول فارار إن العلم تقدم إلى الأمام بشكل هائل فى العقود الماضية منذ أن بدأ العمل على الأمراض المعدية، وأشار إلى أنه من المبهر أن هناك أكثر من 100 لقاح مرشح قيد التطوير بعد 100 يوم من الانتباه إلى كرونا.

وتعليقا على كيفية تجاوز الإغلاق وإجراءات التباعد الاحجتماعى المطبقة فى أجزاء عديدة حول العالم، قال إن هناك اختبارات جديدة وعقاقير لعلاج العدوى لأنها ستعود وستمرض الناس، ونحن بحاج إلى لقاحات تمنع ما يعتقد أنه موجات لا مفر منها فى المستقبل.

وردا على سؤال لمجلة نيوزويك حول ما إذا كان يمكن تطوير لقاح لفيروس كورونا بشكل دورى كما هو الحال مع الانفلونزا السنوية، قال فارار، نحن لا نعرف فقد مر 120 يوما من الإصابة البشرية، ومن الواضح أنه فيروس متحور لذلك سيتغير.