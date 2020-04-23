شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: السياحة والطيران من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصرى مثله مثل باقى اقتصاديات الدول، واجه مشاكل نتيجة توقف بعض القطاعات مثل قطاعات السياحة والطيران التي تأثرت تأثرا شديدا بأزمة كورونا.

ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به مصر، هو من جعل لديها القدرة على مواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.