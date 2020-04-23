شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للمملكة السعودية والشعبين الصديقين كل تقدم وازدهار.

وبادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.