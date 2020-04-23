شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى بحلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، حيث قدم له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن جانبه، بادل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الرئيس السيسى التهنئة بحلول الشهر الكريم، متمنياً لمصر وشعبها السلام والازدهار.

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كما تناول الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.