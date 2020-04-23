شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لإعلان مواعيد حظر التجوال في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بعد قليل كلمة على التليفزيون المصرى لإعلان تفاصيل حظر التجوال في شهر رمضان . وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية. Advertisements

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