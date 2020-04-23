شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات اتخذتها الحكومة فى رمضان أبرزها حظر التجوال من التاسعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله الإجراءات التي اتخذتها الدولة في رمضان ونرصدها في السطور التالية: - حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا. -عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا - عودة تقديم بعض الخدمات ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم Advertisements -اعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة. - السماح للمطاعم بخدمات الدليفرى طوال الأسبوع. - سيتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة والجامعات خلال النصف الثانى من شهر رمضان. -السماح بعمل المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيهم الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة مساء - إذا وجدت الحكومة زيادة غير متوقعة في أعداد المصابين سيتم إتخاذ إجراءات أشد قسوة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 إجراءات اتخذتها الحكومة فى رمضان أبرزها حظر التجوال من التاسعة مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.