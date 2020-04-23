شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين بتقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان والتأكد من توافر السلع.

وكان مجلس المحافظين السابق أكد خلاله المحافظون استمرار شن حملات الرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار والتعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع، أو من يقومون بتخزينها بهدف رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وسيتم تكثيف الحملات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

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كما أوضح المحافظون انتظام صرف المنحة التي وجه بها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة، ولا توجد مشكلات حتى الآن، كما تم توزيع كميات كبيرة من المساعدات العينية على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، ووزارة التضامن الاجتماعي.