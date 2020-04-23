شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لـ"برهم صالح": خالص تمنياتى للشعب العراقي بتحقيق الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.

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ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي للرئيس السيسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة ، متمنياً لمصر حكومة وشعباً التقدم والازدهار.