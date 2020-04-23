شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لـ"برهم صالح": خالص تمنياتى للشعب العراقي بتحقيق الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.
ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي للرئيس السيسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة ، متمنياً لمصر حكومة وشعباً التقدم والازدهار.
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