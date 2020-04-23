شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: العالم فى المرحلة الأخيرة شهد تغييرا نوعيا تجاه نظرته لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن مصر كانت حريصة على تطبيق إجراءات احترازية وفى الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد المصرى ، موضحا أن الزيارات الميدانية التي قام بها هدفها التأكد من استمرار عجلة الاقتصاد .

وأضاف أن العالم في المرحلة الأخيرة شهد تغيير نوعى تجاه نظرته لفيروس كورونا ، وبدأت بعد الدول بتخفيف بعد الإجراءات فيما يتعلق بكورونا

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وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.