شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس لمهاجميه: اللى شتمونى على دعوة الرجوع للعمل هنعمل إيه لو مظهرش علاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تساؤلا لمتابعيه على "تويتر"، فيما يتعلق بالهجوم الذى تعرض له مؤخرا، بسبب دعوات استكمال العمل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا".



نجيب ساويرس

وقال ساويرس، عبر حسابه على "تويتر"،: "لكل اللى شتمونى وزعلوا من دعوة الرجوع للعمل مع الاحتياطات كلها سؤال واحد بس بعد إذنكم.. ماذا سنفعل لو لم يظهر علاج أو لقاح؟".

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وكان ساويرس قد أثار الجدل، بدعوته لعودة الشباب إلى العمل، بينما يبقى كبار السن في المنازل كما هم حفاظا على صحتهم، لأن الشباب يمكنهم تحمل هذا الفيروس، بينما هذا الفيروس يشكل خطورة على كبار السن.

وأكد ساويرس، أنه لم يقم بتخفيض المرتبات ولم يقم بطرد أي عامل عن العمل، مشيرا إلى أنه عندما تحدث عن خفض المرتبات كان يتحدث عن شركات السياحة لأنها ستسخر كثيرا من هذا الأمر، وبالتالي لابد أن تخفض العمالة أو تخفض المرتبات من أجل أن تستطيع أن تعمل، ولا يحدث لها إفلاس.