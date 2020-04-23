شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ عاهل الأردن بحلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته للأردن وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

ومن جانبه، أعرب العاهل الأردنى عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.