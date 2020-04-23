شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: سنعلن موعد امتحان الثانوية العامة والجامعات فى النصف الثانى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة والجامعات خلال النصف الثانى من شهر رمضان.

واختتم حديثه قائلا: "نأمل من الله السلامة والتخفيف من هذا المرض على مصر، والإجراءات التي نتخذها دائما في صالح المواطن المصرى".

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كان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.