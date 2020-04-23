شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف مهرب غسل 50 مليون جنيه في العقارات والأراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة، لغسله 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامى، لضلوعه فى عمليات تهريب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بتتبع ثرواتهم.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صاحب مؤسسة للإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، سبق اتهامه فى العديد من القضايا المتنوعة "شيك ، تبديد، ضرب"، والمحبوس حالياً احتياطياً قيد التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، لضلوعه فى عمليات تهريب وقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس الشركات والمساهمة فيها وشراء الفيلات السكنية والعقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة ، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (50 مليون جنيه) تقريباًن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.