شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إذا زادت إصابات كورونا عن توقعاتنا سنتخذ إجراءات أشد قسوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على السماح للمطاعم بخدمات الدليفرى طوال الأسبوع.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يتم متابعتها يوميا لحظة بلحظة، واستطرد: "لاقدر الله إذا حدث تزايد في الإصابات سنتخذ إجراءات أشد قسوة من الإجراءات الحالية، فالموضوع مرتبط بسلوكيات المواطنين".

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وذكر رئيس الوزراء: نراقب الأوضاع أسبوعيا ونتحرك كحومة بأسس علمية واضحة ، موضحا إنه يتم دراسة كافة الأوضاع والسيناريوهات المتعلقة بالإقتصاد المصرى ما بعد كورونا ومنها قطاع السياحة الداخلية.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.