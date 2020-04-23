شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الثالثة من معاونى الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صـدق اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" على تخريج الدفعة الثالثة من طلبة "معاونى الأمن" بإجمالى "1135 طالب ، 127 طالبة" حيث أنــاب مساعده لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الثالثة بمقر معهد معاونى الأمن"بوادى النطرون"، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وإقتصرت فعاليات حفل التخرج بالمعهد على مراسم حلف اليمين والسلام الوطنى، فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، وقد تم مراعاة الإجراءات الوقائية المتبعة خلال الحفل "المسافات الأمنة - إرتداء الماسكات والقفازات".

وخلال كلمته إستعرض مساعد الوزير لقطاع التدريب، جانباً من الخطط التدريبية المعتمدة التى تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات فى إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.

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تم إعداد الخريجين وفق برامج تدريبية تهدف إلى صقل قدرات الطالب وإعداده بدنياً وإنضباطياً وتأهيليه تدريبياً وعلمياً وثقافياً ، لتحويله من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية الإنضباطية ، وتدريبه على كافة المهام والأعمال المنوط القيام بها داخل جهاز الشرطة ، وفقاً لمجالات التخصص والتى يلحق للعمل بها بجهات الوزارة المحدده، وصدر القرار الوزارى بتعيين الطلبة بدرجة معاون أمن ثالث.



طالبات معاوني الامن



تخرج طالبات