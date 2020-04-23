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رئيس الوزراء يعلن إعادة العمل ببعض القطاعات تدريجيا ومنها الشهر العقارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أن الحكومة قررت عودة تقديم بعض الخدمات ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم ،واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أننأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.

 

 

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