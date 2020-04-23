شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حظر التجوال من 9 مساء لـ6 صباحا خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى أن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

وقال رئيس الوزراء إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

وقال أن الحكومة تنتهز فرصة شهر رمضان بإجراءات تكون عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا ، مع وجود إجراءات ستتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات الوقائية.

Advertisements

وأعلن رئيس الوزراء أنه في حالة إستمرار الأرقام وفق ما تتوقعه الحكومة سيتم تطبيق إجراءات إحترازية عقب إنتهاء شهر رمضان لعودة الحياة لطبيعتها ، موضحا أن نمط الحياة الطبيعى في مصر لم يتأثر في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة .

وقال رئيس الوزراء "أن القضية ليست قضية ساعة الحظر ولكنها سلوك المواطنين من الساعة التي تسبق ساعة الحظر وتشهد زحام وتكدس كبير للغاية"، موجها حديثه للمواطنين قائلا" لابد من الأخذ في الاعتبار التباعد بين المواطنين وبعضهم البعض والحرص على ارتداء الكمامة ".