شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نتوقع زيادة أعداد مصابى كورونا الفترة القادمة لـ200 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن الحكومة تتابع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ونتوقع زيادة أعداد المصابين بكورونا في الفترة القادمة ،وقد تتجاوز الـ200 حالة ، ونحن مازلنا قادرين على التعامل مع فيروس كورونا
وكان رئيس الوزراء قد أكد أننا فى هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.
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