شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة من 26 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها إعلان الحكومة صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة من 26 أبريل لـ10مايو، وانطلاق اجتماع مجلس الوزراء لتحديد مواعيد الحظر في رمضان.

الحكومة: صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة من 26 أبريل لـ10مايو

أعلن مجلس الوزراء أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.

رئيس الوزراء يُصدر قرارا باعتبار السبت المقبل إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 25 من ابريل عام 2020 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

السيسى يبحث هاتفياً مع نظيره الرومانى جهود مكافحة انتشار وباء كورونا





أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الصديقين، في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصرى بحلول رمضان: يهل علينا بنفحاته الربانية

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصرى بحلول شهر رمضان المبارك.

خالد صلاح يكتب: الانتخابات المقبلة تجربة مهمة سنعرف عندها ما إذا كنا مستعدين لديمقراطية حقيقية أم أننا لن تخرج من ثنائية الاختيار بين الفوضى والأمن إلى الأبد





من أراد إصلاحاً أوسع فليستعد من الآن . . ومن أراد تعددية أكبر فليرتب أوراقه فوراً . .القضايا الوطنية واضحة ..والعدو واضح فى الداخل والخارج

المفتى: لا يجوز الفطر فى نهار رمضان للأصحاء لمجرد الخوف.. والأطباء أكدوا أهمية الصيام فى تقوية الجهاز المناعى للوقاية من الوباء.. وأعضاء الطواقم الطبية المباشرة للمرضى يشرع لهم الإفطار إذا لزم الأمر.. فيديو

قال فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: إنه لا يجوز الفطر فى نهار رمضان للأصحاء لمجرد الخوف، أما المرضى فإنما يرخص فى الإفطار لمن كان الصوم يزيد من مرضه، وهذه لا بد فيها من شهادة طبيب مختص يؤكد له ذلك.. وهو ما عليه المذاهب الأربعة.

الصحة: تحويل 919 حالة من مستشفيات العزل للمدن الجامعية ونُزل الشباب





استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

بدء اجتماع الحكومة وإعلان مواعيد حظر التجوال فى رمضان بعد قليل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات واعلان مواعيد حظر التجوال فى رمضان .

الإرهابيون يتساقطون فى ليبيا.. الجيش الليبى يعلن القبض على إرهابى مصرى مقرب من هشام عشماوى فى طرابلس.. "المسمارى": الاستخبارات العسكرية نقلته إلى بنغازى.. والإرهابيون يستخدمون السراج كغطاء سياسى





يتساقط الإرهابيون الذين يقاتلون الجيش الوطنى الليبى واحدا تلو الآخر بعد سقوط الإرهابى المصرى هشام عشماوى في قبضة الجيش الوطنى الليبى عام 2019 بمدينة درنة شرق البلاد.

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فى 20 صورة.. كيف تواجه المنيا الخفافيش بالمنزل المهجور فى سمالوط؟

تواصل فرقة مكافحة العدوى التابعة للإدارة الزراعية بسمالوط، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، أعمالها فى القضاء على الخفافيش التى عثر عليها بداخل منزل مهجور بسمالوط، بعد استغاثة الأهالى بشارع التجارة بسمالوط من وجود خفافيش داخل المنزل قد تضر بالصحة العامة للمواطنين .

منخفض خماسينى ورياح عاصفة.. اعرف توقعات طقس أول وثانى أيام رمضان





حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد بدء من غدا الجمعة أول وثانى أيام رمضان ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لمنخفض خماسينى يؤدى لنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة والتي قد تصل للعاصفة على بعض المناطق، مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة.

العينة الثامنة لإسراء اللواح إيجابية بعد 25 يوم فى الحجر الصحى..صور

كشفت إسراء ابنة الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذى توفي نهاية مارس الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا، الحالة الصحية الخاصة بها، داخل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.

"الصحة العالمية" تطالب بإيجاد بدائل عن الزيارات وموائد الرحمن فى رمضان





أكدت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية في منظمة الصحة العالمية، ضرورة اتباع الإجراءات التى تضعها كل دولة لتطبيق التباعد الاجتماعي، وقالت: "بحسب تصوري، فغالبية الدول أغلقت الجوامع وطلبت من السكان الصلاة في المنازل وأعتقد أن هذه الإجراءات ستظل متبعة خلال شهر رمضان."

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 750 جنيها دون مصنعية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بقيمة 5 جنيهات، ليواصل المعدن النفيس صعوده لليوم الثالث على التوالي، ليسجل عيار 21 ما قيمته 750 جنيها للجرام دون مصنعية، بعد صعود الذهب أمس قرابة 14 جنيها للجرام في ظل ارتفاع كبير للذهب عالميا.

الحكومة النمساوية تعلن إعادة فتح دور العبادة 15 مايو المقبل

أعلنت الحكومة النمساوية عن إعادة فتح جميع الكنائس والمساجد ودور العبادة للطوائف الستة عشر المعترف بها فى البلاد اعتبارًا من 15 مايو المقبل، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، لوزيرة الدولة لشئون الاندماج سوزانا راب، ورئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، وقالت الوزيرة إن إعادة الافتتاح ستكون مقيدة بعدد من الشروط الصحية ومنها توافر 20 مترًا مربعًا لكل مصلي وسيتم دخول المصلين وفق قيود على البوابة ، مشيرة إلى أن هذه القرارات تم التوافق عليها مع رؤساء جميع الطوائف الدينية الرسمية في النمسا والذين سوف يتحملون مسئولية التنفيذ بمفردهم دون تدخل الشرطة.

دراسة فرنسية صادمة تكشف: المدخنون أقل عرضة للإصابة بكورونا

قالت دراسة فرنسية نشرت مؤخرا إن المدخنين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ما يؤكد نتائج دراسة صينية سابقة، إلا أن البيانات ليست حاسمة ولكنها مفاجئة، وتقول الدراسة التي نشرت في تقارير صادرة عن الأكاديمية الفرنسية للعلوم، إنه يمكن للنيكوتين أن يحمي المدخنين من فيروس كورونا الجديد.

مواعيد عرض مسلسل "ليالينا 80" لـ إياد نصار وخالد الصاوى على قناة cbc

ساعات قليلة وينطلق الماراثون الرمضانى لعام 2020، وسط ترقب جمهور الدراما المصرية والعربية، وتعرض قناة cbc الفضائية الحلقة الأولى من مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وخالد الصاوى وغادة عادل، حصرياً الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، و10:45 صباحاً فى اليوم الثانى من عرض المسلسل، وهو العمل الذى ينافس وبقوة فى السباق الرمضانى المقبل.

"رضيعة" أوزيل تتلقى عرضاً بـ 250 ألف إسترليني مقابل جلسة تصوير

تلقت إيدا طفلة النجم الألمانى مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الانجليزى، والتى يبلغ عمرها شهرين، عرضاً لتكون الوجه الإعلانى لإحدى ماركات حفاضات الأطفال الشهيرة مقابل نحو 660 ألف يورو.

الأهلي يُرحّب ببيع "مارسيلو" نهائياً للصفاقسي التونسي

رحّب مسئولو النادى الأهلى بانتقال حسين السيد "مارسيلو"، ظهير أيسر الفريق، لنادى الصفاقسى التونسى نهائياً أو تجديد الإعارة التى تنتهى بنهاية الموسم الجارى.