تتجاوز 200 حالة يوميًا.. رئيس الوزراء: نتوقع زيادة إصابات كورنا الفترة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: نتوقع زيادات ومتوسطات الأعداد الأسبوع الماصي كانت بين 150 و180 حالة وتوقعاتنا إنها تزيد وتتجاوز الـ200 إصابة يوميا.

وتابع رئيس الوزراء: طالما مسير في المسار المخطط له يبقى إحنا قادرين على التعامل مع هذه القضية والسيطرة على الأوضاع.