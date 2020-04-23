محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: نتوقع زيادات ومتوسطات الأعداد الأسبوع الماصي كانت بين 150 و180 حالة وتوقعاتنا إنها تزيد وتتجاوز الـ200 إصابة يوميا.
وتابع رئيس الوزراء: طالما مسير في المسار المخطط له يبقى إحنا قادرين على التعامل مع هذه القضية والسيطرة على الأوضاع.
كانت هذه تفاصيل خبر تتجاوز 200 حالة يوميًا.. رئيس الوزراء: نتوقع زيادة إصابات كورنا الفترة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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