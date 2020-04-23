رئيس الوزراء: بدء توزيع عدد من مصابي كورونا على المدن الجامعية ونزل الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يوجد تنسيق بين كل الوزارات المعنية وكل الجهات المسئولة عن المنظومة الصحة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: بدأنا في الفصل بين المرضى الإيجابيين ولا تظهر عليهم أعراض أو المتعافين من الأعراض لكن التحاليل إيجابية وستأخذ وقتها في الانحسار.

وتابع: بدأنا أخذ هذه الفئات في مناطق زي المدن الجامعية ومدن الشباب أو الفنادق ونعي المجال للأطقم الطبية في المستشفيات للتركيز على المصابين بأعراض متوسطة أو كبيرة.