محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يوجد تنسيق بين كل الوزارات المعنية وكل الجهات المسئولة عن المنظومة الصحة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: بدأنا في الفصل بين المرضى الإيجابيين ولا تظهر عليهم أعراض أو المتعافين من الأعراض لكن التحاليل إيجابية وستأخذ وقتها في الانحسار.
وتابع: بدأنا أخذ هذه الفئات في مناطق زي المدن الجامعية ومدن الشباب أو الفنادق ونعي المجال للأطقم الطبية في المستشفيات للتركيز على المصابين بأعراض متوسطة أو كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء: بدء توزيع عدد من مصابي كورونا على المدن الجامعية ونزل الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.