محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن تعديل قيم أوامر الإسناد الصادرة للشركات المُنفذة لمشروع إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي ضمن أعمال المشروع القومي للطرق، وذلك دون تغيير التكلفة الإجمالية المعتمدة من مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد عدد من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 15/4/2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على تعديل قيم الإسناد للشركات المنفذة للقوس الشمالي من الدائري الإقليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.