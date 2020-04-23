استئناف القاهرة: تأجيل الجلسات إدارياً خلال حتى ٣٠ أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بتشكل دائرتين بكل من المأموريات التابعة لمحاكم القاهرةالجديدة - شمال القاهرة - الجيزة - السادس من أكتوبر اعتبارًا من 26 حتي 30 أبريل الجاري، لنظر تجديدات الحبس، مع تأجيل جلسات المحاكمة إداريًا حتى 30 أبريل المقبل.

وأوضح القرار - حصل الخليج 365 على نسخة منه - إلى أنه يقتصر دور دوائر الجنايات التي تنظر قضايا الإرهاب على نظر تجديد الحبس فقط في جلساتها المحددة خلال تلك الفترة.

وأشار القرار إلى أن المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها سيتابع تأجيل الجلسات إدارياً خلال دور الانعقاد الرابع من دور شهرأبريل ٢٠٢٠ الذي يبدأ من ٢٦ حتي ٣٠ ابريل الجاري للدعاوي الجنائية والمدنية والأسرة وطعون نقض الجنح بجلسات محددةويؤشر على كل دعوى بالجلسة المحددة .