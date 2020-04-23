"أمن القاهرة" يكشف غموض سرقة شركة استثمار سياحي في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات سرقة شركة استثمار سياحي بمدينة نصر.

تلقى المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، بلاغا باكتشاف سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد من داخل شركة استثمار سياحى وعقارى كائنة بدائرة القسم.

وبالإنتقال إلى مقر الشركة والفحص بمعرفة الرواد مصطفى الشعبيني وإسلام سمير ومحمد مجلي، ضباط مباحث القسم، تبين وجود كسر بعدد (3) خزائن حديدية فارغين وبعثرة بمحتوياتها وسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وساعة ماركة عالمية، وتبين وجود كسر بالشباك الخلفى للشركة وأثار عنف بعدد (4) خزائن.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة.

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وبتكثيف التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عامل سابق بمحل كوافير كائن بجوار الشركة محل الواقعة له معلومات جنائية مسجلة مقيم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية وتمكن الرائدان أحمد الوكيل ومحمود القاضي، معاونا المباحث، من ضبطه بمنطقة سكنه، وبمواجهته أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية والفضية والساعة المستولى عليهم والمبالغ المالية بمسكنه، وأضاف بقيامه باستبدال جزء من المبلغ المالي "من عملة الدولار" المستولى عليه إلى العملة المصرية وإنفاقها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المسروقات وإتهمه بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.