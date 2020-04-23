تفحم سيارة في حريق جراج بالمنيب دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا محدودا في جراج سيارات بمنطقة المنيب، دون إصابات. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمنطقة "أبو زارع". Advertisements دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين نشوبه بجراج بقطعة أرض خلف مركز شباب القصبجي. وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران بعد إخلاء الجراج من السيارات لتقليل حجم الخسائر، وأمكن السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده. أسفر الحريق عن تفحم سيارة دون خسائر في الأرواح، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق كاملة.

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