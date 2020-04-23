ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة عمليات تهريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في عمليات تهريب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صاحب شركة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، سبق اتهامه فى العديد من القضايا المتنوعة "شيك ، تبديد، ضرب") والمحبوس حالياً احتياطياً قيد التحقيقات لاتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق لضلوعه فى عمليات تهريب.

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أضافت التحريات أن المتهم غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس الشركات والمساهمة فيها وشراء الفيلات السكنية والعقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بحوالى (50 مليون جنيه) تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بتتبع ثرواتهم.