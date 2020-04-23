رئيس "القضاء الأعلى" يهنئ السيسي بمناسبة رمضان وذكرى تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: هنأ المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وقال المستشار "عصر" في برقية التهنئة اليوم الخميس: "يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم والذكرى الغالية لتحرير سيناء الحبيبة التي أعادت الهيبة والكرامة للجيش والشعب المصري العظيم". وأضاف: "داعيا الله سبحانة وتعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم نحو رفعة الوطن وتقدمه وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية للنهوض بمصر وشعبها، وأن يعيد الله علينا جميعا هذه الأيام المباركة ومصرنا الغالية في رفعة وتقدم وازدهار.. كل عام وفخامتكم بخير".

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