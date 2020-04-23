وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الثالثة من معاوني الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

صـدق محمود توفيق، وزير الداخلية، على تخريج الدفعة الثالثة من طلبة "معاوني الأمن" بإجمالي (1135 طالب، 127 طالبة).

وأناب الوزير، مساعد ه لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الثالثة بمقر معهد معاوني الأمن "بوادي النطرون"، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

واقتصرت فعاليات حفل التخرج بالمعهد على مراسم حلف اليمين والسلام الوطني، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من الاصابة بفيروس "كورونا"، وقد تم مراعاة الإجراءات الوقائية المتبعة خلال الحفل (المسافات الأمنة - ارتداء الماسكات والقفازات).

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وخلال كلمته استعرض مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، جانباً من الخطط التدريبية المعتمدة التي تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التي تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.

تم اعداد الخريجين وفق برامج تدريبية تهدف إلى صقل قدرات الطالب واعداده بدنياً وانضباطياً وتأهيليه تدريبياً وعلمياً وثقافياً، لتحويله من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية الانضباطية، وتدريبه على كافة المهام والأعمال المنوط القيام بها داخل جهاز الشرطة، وفقاً لمجالات التخصص والتي يلحق للعمل بها بجهات الوزارة المحددة.

وقد صدر القرار الوزاري بتعيين الطلبة بدرجة معاون أمن ثالث.