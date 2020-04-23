حريق في جراج سيارات بالمنيب.. والدفع بـ5 سيارات إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في جراج سيارات بمنطقة المنيب غرب محافظة الجيزة، اليوم الخميس. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أسفل الطريق الدائري. Advertisements دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين نشوبه بجراج بقطعة أرض خلف مركز شباب القصبجي. ويجابه رجال الدفاع المدني ألسنة النيران للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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