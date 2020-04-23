ضبط مدير مخبز استولى على 299 ألف جنيه بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لاستيلائه على مبلغ 299 ألف و634 جنيه مقابل انتاج وتصنيع الخبز دون انتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعها في السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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