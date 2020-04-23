مصر | بعد تفحم سيارات.. السيطرة على حريق جراج بشارع البحر الأعظم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تفحم سيارات.. السيطرة على حريق جراج بشارع البحر الأعظم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية في الجيزة، في السيطرة على حريق شب داخل جراج بشارع البحر الأعظم، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة.

وأسفر عن الحريق تفحم عدد من السيارات المركونة بالجراج، من دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة أسفل الطريق الدائري، بشارع البحر الأعظم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد، نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين نشوبه بجراج بقطعة أرض خلف مركز شباب القصبجي.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمنع تمدد النيران، إلى المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق من دون وقوع أي إصابات، ونتج عنه تفحم عدد من السيارات المركونة داخل الجراج.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.