مصر | إرسال كيلو حشيش وكوكايين إلى المعمل الكيماوي بالنزهة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إرسال كيلو حشيش وكوكايين إلى المعمل الكيماوي بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت النيابة العامة بالنزهة، التحقيق مع 5 متهمين لحيازتهما على كيلو من مخدري الحشيش والكوكايين بقصد الاتجار بهما.

وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاطهم الإجرامي.

وكما كلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.

يذكر أن تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين (أحدهما له معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلان إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهما (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 195 جراما – كمية من نبات الماريجوانا المخدر وزنت 330 جراما - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وكما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجدهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم، وبحوزتهم (كمية من البودر المخدر وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، قبل ترويجهم 6 كيلو حشيش على متعاطيه من سكان المنطقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، عن قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وبدوره وجه بسرعة ضبط عناصر التشكيل العصابي.

وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وذلك تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

وتمكنت القوات من القبض على 4 عناصر إجرامية 3 لهم معلومات جنائية، بداخل سيارة أجرة "تاكسي" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على 49 فرش لمخدر الحشيش بلغ أوزانهم 6 كيلو جرام.

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.