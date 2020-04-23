مصر | 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل جراج بشارع البحر الأعظم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل جراج بشارع البحر الأعظم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شب حريق في جراج سيارات بشارع البحر الأعظم، غرب الجيزة، اليوم الخميس، وتجري محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة عليه من دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة أسفل الطريق الدائري، بشارع البحر الأعظم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين نشوبه بجراج بقطعة أرض خلف مركز شباب القصبجي.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران، إلى المجاورات، وجار محاولات قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.