مصر | حبس مسئول مخبز لاستيلائه على أموال الدعم بالخليفة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس مسئول مخبز لاستيلائه على أموال الدعم بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الخليفة الجزئية اليوم الخميس، حبس مسئول عن مخبز بلدى لاستيلائه على 300 ألف جنية من أموال الدعم بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه في كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها في السوق السوداء، مستوليًا على أموال الدعم.

وبالفحص تبين استيلائه على 299634 جنيهًا مقابل إنتاج وتصنيع الخبز من دون إنتاجه فعليًا، كما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.