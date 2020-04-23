مصر | إحالة متهم بسرقة 18 ألف جنيه بالبساتين للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة متهم بسرقة 18 ألف جنيه بالبساتين للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة البساتين اليوم الخميس، متهما للجنح لمحاكمته بتهمة سرقة 18 ألف جنيه وحيازة مخدر الهيروين.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين مفاده تلقيه بلاغًا من مدير شركة للمقاولات بأنه عقب قيامه بترك السيارة قيادته بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها 18 ألف جنيه، بعض الأوراق الخاصة من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة، عاطل، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته فرد خرطوش كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة 15 جرامًا.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج ".

وأقرّ بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 14.700 جنيه من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على شراء المواد المخدرة، واستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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سقوط عصابة الشرطة المزيفة بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية) بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره (مليون جنيه سودانى) عن طريق إنتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة، حيث تبين أن المبلغ قام بالإتصال بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذى أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالى حيث فوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالإستيلاء منه على المبلغ المالى، وإصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم (6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وكذا مبلغ مالى قدره (29،600 جنيه مصرى).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة، وأنهم يكونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.