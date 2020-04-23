مصر | تأجيل محاكمة زوجين بتهمة عرض نجلهما للبيع في الوايلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة زوجين بتهمة عرض نجلهما للبيع في الوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة زوج وزوجته عرضا نجلهما للبيع بالوايلي وذلك تأجيلًا إداريًا للأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة، والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.

وصدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي تامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام، في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي قيام المتهمين "أ. ط" صحفي، وزوجته "ب. ع"، طالبة، بالتعامل على نجلهما الطفل المجني عليه "ه. ا" بأن قاما بعرضه للبيع نظير مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول، رائد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام المتهمة الثانية بعرض طفلها حديث الولادة للبيع، وذلك بمساعدة المتهم الأول، فستصدر إذن النيابة العامة، وانتقل إلى محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الأول – من دون إخباره بطبيعة عمله – وعرض عليه الأخير رغبته في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه.

وفي أثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية وبرفقتها الطفل وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ علي نجلهما حديث الولادة، وبمواجهتما أقرا له بقيامهما بعرض الطفل للبيع نظرا مرورهما بضائقة مادية.

تأجيل محاكمة 4 بتهمة الإتجار في المخدرات

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 4 متهمين بالإتجار في البشر وقتل طفلة بإمبابة، تأجيلًا إداريًا.

وصدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وتامر محمد العوضي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين " ملكة. ح"، و"جمال. ا"، و"عاطف. ح"، و"بلال. ا"، تهمة ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر تجاه المجني عليها الطفلة "هدى. ح" والبالغة من العمر 16 عاما، حال كونهم مسئولين عن تربيتها، بأن استأمنهم والدها عليها فخانوا الأمانة، بأن استغلوها فى خدمتهم قسرًا والتسول بالطرقات كرهًا بالتعدي عليها ضربًا وتعذيبها، وتهديدها قتلًا مستغلين قلة حيلتها وضعفها وهوانها على الناس، فحاولت الهروب إلا أنهم لم يتركوها وزادوا فى تعذيبها والاعتداء عليها وحرمانها من الطعام مما أدى لإصابتها بالإصابات التى أودت بحياتها.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة احتجاز المجني عليها من دون وجه حق، وفي غير الأحوال التي يصرح بها القانون، كما حازا المتهمين أسلحة بيضاء "عصى خشبية وحديدية" مما تستخدم في الاعتداء على الأخرين.

Advertisements

كما أسندت للمتهمين الثاني والثالث، تهمة اغتصاب المجني عليها بغير رضاها، بأن هددوها بالقتل والتعذيب على النحو المبين بالتحقيقات.

بـ"أسلحة نارية وذخائر".. سقوط أحد العناصر الإجرامية بالصف

وفي سياق منفصل، وفي ضربة أمنية لضباط أجهزة الأمن بالجيزة، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمركز الصف، جنوب المحافظة، وبحوزته 2 بندقية آلية وأجزاء أسلحة نارية وذخائر بقصد الإتجار.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، برئاسة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة المركز بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستئذان النيابة العامة، أعدت مأمورية برئاسة العقيد محمد علي، مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم أحمد صبحي وكيل فرقة شرق الجيزة.

وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 2 بندقية آلية، 7 خزينة بندقية آلية، 4 خزينة بندقية FN– 5 مقبض خشبي خاص بالبنادق الآلية، منظار، 450 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر من دون ترخيص.