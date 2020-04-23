مصر | التحقيق مع عصابة سرقة السيارات في البساتين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر التحقيق مع عصابة سرقة السيارات في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق مع متهمين لقيامهما بسرقة السيارات بدائرة القسم، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكيميلة حول نشاط المتهمين الإجرامي.

كما طالبت باستدعاء المجني عليهما لتعرف على سيارتيهم المبلغ بسرقتها.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه بأحد الشوارع بدائرة القسم، وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بالقطامية والعمرانية، وبمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضافا بقيامهما بتصرفهما في السيارة المُبلغ بسرقتها بالبيع لدى تاجر سيارات- مقيم بالمنيا، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات.

وكشفا عن ارتكابهما 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، حيث تم بإرشادهما ضبط سيارتين بمكان إخفائهما وتصرفهما في السيارة الثالثة بالبيع لذات العميل "سيئ النية" المُشار إلىه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها، وأضاف بعلمه بكون السيارات من متحصلات وقائع سرقة وتم بإرشاده ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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تجديد حبس متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الـ"توك توك"

ومن ناحية أخرى، جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح المعادي، حبس متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مركبات الـ"توك توك" بالإكراه في منطقة المعادي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، مفاده تلقيه بلاغا من سائق "توك توك"، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، بأنه حال سيره بمركبة "التوك التوك" قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية".

وطلب الشخصان من السائق، توصيلهما لطريق الأتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة بدعوى شراء قطع غيار سيارات، وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته والتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته واستوليا منه على الدراجة النارية قيادته كرهًا عنه، وفرا هاربان.

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما بمكان اختبائه بمنطقة بشتيل بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني (هارب)، وقيامه بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، كما اعترفوا بارتكابهم 4 حوادث سرقة توك توك اخرى بذات الاسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية (صاحب مغسلة سيارات بالجيزة) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ومركبة التوك توك، واتهمهم بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.