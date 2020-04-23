مصر | لتسولهن بالأطفال.. ضبط سيدتين في محيط جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر لتسولهن بالأطفال.. ضبط سيدتين في محيط جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاستغلالهن الأطفال في التسول واستجداء المارة بالطريق العام، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في إلقاء القبض على سيدتين بمحيط جامعة القاهرة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، مفادها قيام سيدتين، "لهما معلومات جنائية مسجلة"، بإستغلال مجموعة من الأحداث في أعمال التسول بالشوارع المحيطة بجامعة القاهرة وإستغلال الظروف الصحية الراهنة وانتشار عدوى فيروس الكورونا في تكثيف نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبصحبتهما 4 أطفال، وبحوزتهم مبالغ مالية، وبمواجهة المتهمتين إعترفا بإستغلال الأطفال في أعمال التسول وإستجداء المارة، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال تفعيل الأمن الاجتماعي الذي يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصري.

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بيسرقوا العربيات من الطريق العام... هذا ما يفعله تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص، وحال مواصلة جرائمهم، في سرقة السيارات شاهدهم سمسار، ولدي ملاحقته لهم، أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية، واسقطوه قتيلا غارقًا في دمائه بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وتمكنت القوات من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سمسار على يد مجهولين بشارع الأورمان بدائرة القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة إلى محل البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "أحمد.ا."، سمسار، في العقد الرابع من العمر، إثر تلقيه طلقات نارية بالجسم.

وأفادت التحريات الأولية للعميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، وأقوال شهود عيان، بأن المجني عليه كان يطارد مجهولين حال سرقتهم سيارة شقيقه، ولدي ملاحقتهم، أطلق المتهمين صوبه طلقات نارية أسقطته قتيلا في الحال.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وضم العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، والرائد مصطفى عثمان معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.

خطة البحث شملت فحص كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، وتتبع خط سير هروب الجناة، والاستعانة بالمصادر السرية، فضلا عن فحص العناصر الإجرامية المعروف عنهم ارتكاب جرائم مماثلة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص "عاملين وعاطلين"، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات السيارات من الطريق العام، كما تبين إلى أنهم مقيمين بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.

وأُعدت مأمورية بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.