مصر | افتتاح مكتب الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر افتتاح مكتب الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار محمد سيف النصر عضو المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة، بأن المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضوٍ مجلس القضاء الأعلى، افتتح مكتب الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة.

وكان المستشار بدري عبد الفتاح قد كلف المستشار جمال عبد الرحمن عضو المكتب الفني بعمل دراسة لإمكانية إنشاء مكتب ترجمة بمقر المحكمة وانتهت الدراسة إلى ضرورة إنشاء المكتب للتيسير على المواطنين والمتقاضين وعليه تم إعداد مذكرة عرضت على المستشار عمر مروان وزير العدل، والذي أصدر قراره رقم ١٥٣٧ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء المكتب.

قال رجائى عطية نقيب المحامين، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة، وافق على العدول عن قراره رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم عمل الدور الأول والثانى من شهر أبريل، وتعليق العمل بمحكمة الاستئناف حتى يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٠، وتشكيل دائرتين للنظر في تجديد الحبس، وأن يتولى أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها باتخاذ قرار تأجيل الدعاوى.

وكان نقيب المحامين، قال في وقت سابق اليوم، إنه ومع كامل الاحترام لمحكمة استئناف القاهرة التي تشغل جزءًا من دار القضاء العالي مع محكمة النقض والنيابة العامة بحيث تتأثر كل هيئة بما تتخذه الأخرى في المبنى العريق الكبير، فالتوحد بين الهيئات القضائية الثلاثة في الاجراءات والاحتياطات ضروري وحتمي وواجب بل ومع كافة سلطات وهيئات الدولة وأجهزتها ومرافقها وإلا نسفت سياسة مقاومة الوباء المميت.

وأضاف: "مع كامل الاحترام للمستشار الجليل رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة فإن سيادته قد انفرد باتخاذ قرار باستئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى بذات المبنى العريق، وبما يتعارض مع السياسة العامة للدولة المصرية برمتها الأمر الذي يضر ضررا بالغًا لا يمكن تجنبه بمجمل الاحتياطات المتخذة".

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وأوضح نقيب المحامين، أن المحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ولا يعمل القضاء بمعزل عن المحاماة والمحامين، ولا مراء أن المحامين يتأثرون بهذا القرار وبما قد يعرض حيواتهم للخطر، متابعا: "ولم يحظ المحامون بأي قدر من الاحتياطات العديدة التي اتخذها القرار لصالح ولرعاية المستشارين الأجلاء الواجب فعلًا الحرص على حيواتهم وصحتهم".

وأردف "عطية": "بيد أن القرار فاته حقوق المحامين في الحرص على حيواتهم وصحتهم ولم يبذل أي عناية لحمايتهم ورعايتهم برغم اتساع دائرة مخاطر العدوى التي يتعرضون لها".

وأشار "عطية"، إلى أن لتلك الأسباب، ولوحدة الدولة ومصالحها العليا، طالب بإرجاء القرار، بما تتحقق به وحدة القضاء والمحاماة، ومن ثم شمول القرار قبل تنفيذه بما يرعى حيوات المحامين وصحتهم، والنقابة على كامل الاستعداد للتعاون المثمر في سبيل مد الحماية إلى المحامين والمحاميات.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تتجه بكافة سلطاتها وأجهزتها ووزارة الصحة المتناغمة تناغمًا محمودًا مع الصحة العالمية إلى التأكيد على أن الفترة القادمة لاسيما الأسبوعان القادمان هي أخطر المراحل في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشر وأصاب حتى الآن أكثر من مليون نسمة !.

وشدد نقيب المحامين، على أن وحدة الدولة المصرية تقتضي التوحد والتكامل في الإجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة هذا الوباء المميت، وخروج أي هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين عامة.