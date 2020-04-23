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أخبار مصر | نقيب المحامين يهنئ العاملين بشهر رمضان المبارك

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يهنئ العاملين بشهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة مصورة للمحامين، اليوم الخمس؛ لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد "عطية" خلال فيديو نشره على الصفحة الرسمية لموقع النقابة، أن شهر رمضان، شهر تغل فيه الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل ويا بغي الشر أدبر.

ووجه التهنئة لجميع العاملين في النقابة العامة، النقابات الفرعية وعلى امتداد مصر والوطن العربي بأسره بصادق التهاني وأطيب الأماني في هذا الشهر المبارك.

وتمنى أن يمضي معهم رحلة تعبدية روحانية يقتربون فيها من الله ويدعونه أن يرفع البلاء وأن ينقذهم من شر الوباء وأن يأخذ بيدهم إلى طريق السلامة وأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة وهو في خير وصحة ونماء.

تعافي 65 مصابا بفيروس

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافيًا.

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تسجيل 169 حالة جديدة مصابة بكورونا 


وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية.

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