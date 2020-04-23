أخبار مصر | القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بمحافظتي الجيزة ومطروح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بمحافظتي الجيزة ومطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للميادين والأماكن الحيوية بعدد من محافظات الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الإدارات التخصصية المعنية بدفع عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بنطاق محافظة الجيزة، وشملت مواقف النقل الجماعي ومحطة المترو بالمنيب، ومستشفى أم المصريين، وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة المنيب.

وفي سياق متصل، قامت المنطقة الغربية العسكرية بعمليات التطهير والتعقيم الوقائى بمدينة مطروح، وشملت عدد من الأماكن الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية ومحطة السكك الحديدية ومواقف النقل الجماعية وأفرع البنوك ومراكز الخدمات البريدية.

كما انتشرت عناصر المنطقة الغربية بمدينة النجيلة لتطهير وتعقيم مستشفى النجيلة المركزي، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ووحدة صحة الأسرة، وفي مدينة سيوة تم تطهير وتعقيم هيئة تنشيط السياحة، ومواقف النقل الجماعية وعدد من المصالح والمنشآت الحكومية.

وحرصت القوات المسلحة في أعمال التعقيم والتطهير، على أن تكون الأولوية للمناطق التي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين، وعلى أن يتم التنفيذ في أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين بالمحافظات المختلفة.

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