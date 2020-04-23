أخبار مصر | عاجل.. الحكومة تتوقع الوصول لعدد جديد من الإصابات بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكومة تتوقع الوصول لعدد جديد من الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن مواعيد حظر التجول في شهر رمضان، لتبدأ من التاسعة مساءً، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس: إن الحكومة تتابع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، متوقعًا زيادة أعداد المصابين في الفترة المقبلة، "وقد تتجاوز الـ200 حالة يوميًا، لكن مازلنا قادرين على التعامل مع فيروس كورونا".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة اليوم الخميس، عبر تقنية فيديو كونفرانس، بتوجيه التهنئة للوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، مٌتمنيًا من الله أن يحل الشهر الكريم بكل الخير على بلدنا الحبيب مصر والعالم أجمع.

كما تقدم بالتهنئة أيضًا للقوات المسلحة المصرية، وللشعب المصري بجميع أطيافه، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلًا: هذه المناسبة الجليلة تذكرنا بالبطولات التي سطرها جيشنا العظيم؛ دفاعًا عن الوطن.

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الموقف الحالي لفيروس كورونا

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلًا عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

وأوضحت أن معدل الإصابة في مصر أصبح 36 لكل مليون حالة، بحسب أخر الإحصائيات في هذا الشأن، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 335.5 لكل مليون حالة مصابة.

وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919حالة.