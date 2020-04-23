أخبار مصر | رئيس الوزراء: تعايشوا مع كورونا حتى يأذن الله بالعلاج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: تعايشوا مع كورونا حتى يأذن الله بالعلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن هناك توجه واضح من كل الجوانب الطبية والمختصن، بأن علاج فيروس كورونا سيتواجد الفترة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، أنه لابد وأن نتعايش والبشرية كلها مع استمرار بقاء فيروس كورونا، حتى يأذن الله بوجود علاج أو مصل.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية، والتقليل من التواجد في التجمعات والمناطق المغلقة.

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