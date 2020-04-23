أخبار مصر | رئيس الوزراء: تعايشوا مع كورونا حتى يأذن الله بالعلاج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: تعايشوا مع كورونا حتى يأذن الله بالعلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، أنه لابد وأن نتعايش والبشرية كلها مع استمرار بقاء فيروس كورونا، حتى يأذن الله بوجود علاج أو مصل.
وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية، والتقليل من التواجد في التجمعات والمناطق المغلقة.
رئيس الوزراء يبدأ الاجتماع الحكومة عبر "فيديو كونفرانس"
كما تقدم بالتهنئة أيضًا للقوات المسلحة المصرية، وللشعب المصري بجميع أطيافه، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلًا: هذه المناسبة الجليلة تذكرنا بالبطولات التي سطرها جيشنا العظيم؛ دفاعًا عن الوطن.
تعافي 65 مصابا بفيروس كورونا
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافيًا.
تسجيل 169 حالة جديدة مصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.