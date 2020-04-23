أخبار مصر | عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن مواعيد حظر التجوال الجديدة خلال شهر رمضان الكريم، بداية من غدا الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على أرواح المواطنين.
ويسري حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.
وطالب مدبولي المصريين بالتأقلم على تقييد الحركة الفترة المقبلة، وفقًا للإجراءات الاحترازية، تجنبًا لانتشار الفيروس.
وأوضح أن الأهمية الأساسية ليست في ساعات الحظر، بقدر سلوكيات المواطنين في ساعات ما قبل الحظر، مناشدًا الجميع بتوخي الحذر وضرورة التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الواقية، للتحرك نحو إجراءات عودة الحياة لطبيعتها.
قرارات مهمة لمجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.35 فدانا تعادل 22511 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.21 أفدنة تعادل 42901،96 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جنوب قرية القبالة بمحافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء جهد 6611 كيلو فولت.
المجلس وافق أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إقامة محطتي مياه للشرب بمساحة 10.49 أفدنة، تعادل 44097.32 م2 ناحية النويرات، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة مياه للشرب، نقلا من الأراضي المُخصصة للاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن تعديل قيم أوامر الإسناد الصادرة للشركات المُنفذة لمشروع إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ضمن أعمال المشروع القومي للطرق، من دون تغيير التكلفة الإجمالية المعتمدة من مجلس الوزراء.
تعافي 65 مصابا بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافيًا.
تسجيل 169 حالة جديدة مصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.