أخبار مصر | عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن مواعيد حظر التجوال الجديدة خلال شهر رمضان الكريم، بداية من غدا الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على أرواح المواطنين.

ويسري حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

وطالب مدبولي المصريين بالتأقلم على تقييد الحركة الفترة المقبلة، وفقًا للإجراءات الاحترازية، تجنبًا لانتشار الفيروس.

وأوضح أن الأهمية الأساسية ليست في ساعات الحظر، بقدر سلوكيات المواطنين في ساعات ما قبل الحظر، مناشدًا الجميع بتوخي الحذر وضرورة التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الواقية، للتحرك نحو إجراءات عودة الحياة لطبيعتها.

قرارات مهمة لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.35 فدانا تعادل 22511 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.21 أفدنة تعادل 42901،96 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جنوب قرية القبالة بمحافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء جهد 6611 كيلو فولت. المجلس وافق أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إقامة محطتي مياه للشرب بمساحة 10.49 أفدنة، تعادل 44097.32 م2 ناحية النويرات، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة مياه للشرب، نقلا من الأراضي المُخصصة للاستصلاح والاستزراع. Advertisements ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن تعديل قيم أوامر الإسناد الصادرة للشركات المُنفذة لمشروع إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ضمن أعمال المشروع القومي للطرق، من دون تغيير التكلفة الإجمالية المعتمدة من مجلس الوزراء.