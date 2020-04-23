أخبار مصر | "فنون تطبيقية" حلوان تتسلم ماكينتي خياطة لتصنيع ماسكات طبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر "فنون تطبيقية" حلوان تتسلم ماكينتي خياطة لتصنيع ماسكات طبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستلمت كلية الفنون التطبيقية برئاسة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب، عميدة الكلية، ماكينتي خياطة مهداة من شركة "كولكس" لتركيبهما استكمالا لتطوير البنية التحتية لورشة قسم الملابس الجاهزة بالكلية لاستكمال تجهيز وتنفيذ الماسكات الطبية والمستلزمات الطبية والملابس الوقائية التي يتم تصنيعها بمقر الورشة.
وجاء ذلك في إطار خطة جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة للمشاركة المجتمعية خلال الفترة الراهنة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحت إشراف الدكتور عبد الرحيم رمضان، رئيس قسم الملابس الجاهزة، والدكتور محمد البدري، الأستاذ بالقسم.
وتدعم هذه الماكينات الجديدة جامعة حلوان في تنفيذ مبادرة تصنيع الملابس الوقائية للأطقم الطبية وللعاملين بمستشفيات العزل لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستشفيات الجامعية (مستشفى 15 مايو، مستشفى بدر) حيث تشارك جامعة حلوان بدورها المجتمعي والوطني وتبذل قصارى جهدها لخدمة الوطن لسد احتياجات المجتمع الخارجي من المستلزمات الطبية بكميات كبيرة، تحقق للفرق الطبية احتياجاتها بشكل أساسي، للحفاظ على صحة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من كليات الطب والتمريض والأطقم الطبية بالمستشفيات.
تعافي 65 مصابا بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافيًا.
تسجيل 169 حالة جديدة مصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.