أخبار مصر | برلماني: يشيد بالمشروعات القومية في سيناء ومنطقة القناة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: يشيد بالمشروعات القومية في سيناء ومنطقة القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من المشروعات القومية بمنطقة شرق القناة، ودعوته للمستثمرين للمشاركة في مشروعات تنمية سيناء، مؤكدا أن كلمات رئيس الجمهورية حملت العديد من الرسائل سواء للداخل أو الخارج.

وقال "أباظة": في بيان أصدره اليوم الخميس: إن الرئيس السيسي جدد تعهده للمصريين بمواصلة مسيرة بناء الدولة الحديثة بإرادة قوية، والمُضي قدما في إنجاز مشروعات التنمية لا سيما في شرق القناة وسيناء، في إطار الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وأكد أن التوجه من الدولة بإقامة العديدة من المشروعات في مختلف المجالات الإنتاجية والزراعية والصناعية وغيرها في سيناء ومنطقة القناة سيؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية داخل مصر وسيؤدي إلى جذب السكان من الوادي والدلتا إلى سيناء ومنطقة القناة.

وتابع أن تنمية شبه جزيرة سيناء يستهدف تطهيرها من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حفاظا على هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

وأشاد بالمشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية الأساسية غير المسبوقة التي نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء، ومنطقة القناة والتي ستجعل هذه المناطق واحدة من المناطق الاستثمارية الواعدة على مستوى المنطقة والعالم كله.

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السيسي يفتتح مشروعات تنموية بالإسماعيلية

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وخلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بالإسماعيلية، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات التعمير والتنمية في سيناء.

وأشار الرئيس إلى مقال "نيوتن" المنشور في جريدة "المصري اليوم" حول سيناء، بقوله: "كان فيه مقال اتكلم عن سيناء، فيه ناس طرحت أفكار ليها يعني، كل الكلام اللي يتقال مقدر، ومحدش يقدر يقول أن ليها أهداف كده".

وتطرق الرئيس إلى مشروع البيت البدوي في سيناء، قائلًا: أقول لكل المصريين اللي بيسمعموني مشروع البيت البدوي تكلفته تقريبا 6 مليارات جنيه، لو حسبنا بالراحة عددد المستفيدين بنتكلم تقريبا في ألفين، لكل أسرة 3 ملايين جنيه، قولوا لي مين يعمل كده؟ هناخد كام؟ نص المبلغ ده؟

وأضاف الرئيس: "بقول كده عشان ده مهم عشان تعرف لما تيجي تعمل تنمية حقيقية في سيناء ده كلام محتاج أرقام هائلة، أنت بتتكلم في ألفين بيت، طيب لو أنت عايز تسكن 50 ألف بالطريقة دي؟ وتديله 5 أفدنة علشان يزرع ويعيش هو وأسرته بشكل لائق، وعلشان مكافحة الإرهاب، 3 ملايين جنيه للبيت الواحد".