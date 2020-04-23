أخبار مصر | مدير مستشفى النجيلة يكشف تفاصيل أول إصابة بالكورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مدير مستشفى النجيلة يكشف تفاصيل أول إصابة بالكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة للعزل، إن أول حالة أصيبت بفيروس كورونا من الطاقم الطبي بالمستشفى اكتشفت بالصدفة عن طريق التحليل الروتيني الذي يتم إجراؤه للطاقم الطبي بشكل دوري، وكانت لطبيب بتاريخ 6 أبريل الجاري، وتم عزله على الفور وإجراء الفحوصات والمسحات الطبية للمخالطين.

وأوضح في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الطاقم الطبي وأعضاء التمريض المخالطين للطبيب والمصابين حاليًا حالتهم مستقرة، ويخضعون للرعاية الطبية الفائقة على مدار الساعة.

وأضاف علي، أن شهر رمضان الكريم جاء بالتزامن مع أعياد شم النسيم، موضحًا أن المستشفى يوجد به حوالي 8 من الطاقم الطبي أقباط، ولذلك احتفل المستشفى بأعياد الربيع، كما يحتفلون الآن ببدء شهر رمضان، لكسر الروتين ورفع الروح المعنوية للطاقم الطبي والمرضى، مشيرا إلى أنهم كلهم أعضاء في نسيج وطن واحد، موضحًا أن المستشفى حاليا يتزين بالفوانيس والزينة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.